Lewis Hamilton: Große Trauer um ein Familienmitglied

Dennoch wird die Freude getrübt, denn der Formel 1-Pilot musste vor einigen Tagen einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Er berichtete nach seinem WM-Triumph, dass sein Großvater väterlicherseits am 25. Oktober gestorben sei.

Lewis Hamilton trauert um seinen Großvater

"Er wäre dankbar, dass sich der Name Hamilton etabliert hat und in die Geschichte eingehen wird", erklärte nach dem Rennen in Mexiko.

Zwar finden noch zwei Formel 1-Rennen in dieser Saison statt - schon jetzt steht er aber als Champion fest, da er die nötige Punktzahl hat. Sein Rivale Sebastian Vettel hat keine Chance mehr, Lewis Hamilton einzuholen. "Es ist gerade noch ein komisches Gefühl. Aber ich will mich bei meinem Team bedanken, auch wenn wir klar sagen müssen, dass wir den Titel nicht hier in Mexiko gewonnen haben, sondern in vielen Rennen zuvor. Das Rennen heute war fürchterlich, auch wenn der Start klasse war. Aber danach hatten wir große Probleme mit den Reifen", so Lewis Hamilton.