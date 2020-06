Lexy Roxx: Youtube- und Porn-Star dreht ersten deutschen VR-Porno

Nachdem der Yoututbe/Facebook/Porno-Star im letzten Jahr vor allem außerhalb ihres Hauptgeschäfts durchgestartet ist, kehrt Lexy Roxx nun zurück zu ihrer weniger jugendfreien Arbeit und zeigt von neuem, warum sie im Netz Deutschlands meistgesuchter Pornostar ist. Als erste in Deutschland wagt sie sich in neue technische Gebiete und dreht den ersten deutschen Virtual-Reality-Porno. Mit VR-Brillen wie Occulus, HTC Vive oder dem einfach VR-Pappkarton Cardboard von Google, soll der Zuschauer dem Lexy Roxx so nah kommen, wie nie zuvor.

"Das war schon ein bisschen schräg. Dadurch, dass der Zuschauer in die Rolle meines Drehpartners schlüpft, musste der beim Dreh selbst absolut schweigsam sein", erklärt sie gegenüber inTouch Online. Auch wenn es bei Lexy Roxx an allen Ecken gut läuft, denkt sie noch nicht daran, ihre Porno-Karriere an den Nagel zu hängen. Schließlich hat sie ihr gesamtes Geschäft selbst im Griff, entscheidet über ihre Drehpartner und ist ihre eigene Chefin.