Leyla Lahouar: Harte Entscheidung! Sie macht offiziell Schluss

"Mit schwerem Herzen müssen wir euch mitteilen, dass Zouleyna den Betrieb eingestellt hat und unser Online-Shop nun geschlossen ist", schreibt Leyla auf Instagram. "Wir sind unglaublich dankbar für die Liebe und Unterstützung, die Ihr uns über die Jahre gezeigt habt. Es war eine erstaunliche Reise und wir hätten es ohne unsere treuen Kunden nicht geschafft."

Warum genau Leyla das Unternehmen nicht weiterführen will (oder kann), verrät sie nicht. Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt jedoch: In ihrem Beitrag spricht sie über "mögliche zukünftige Unternehmungen", auf die ihre Fans sich vielleicht freuen dürfen. Es bleibt also spannend ...