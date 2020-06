Liam Neeson: "Gehirn-Erfrierung" am "The Grey"-Set

Liam Neeson hatte am Set seines neuen Films "The Grey" echte Probleme sich an seinen Text zu erinnern - beim Dreh in Kanada war es so kalt, dass er oft dachte sein Gehirn wäre eingefroren. Der "Schindlers Liste"-Star räumt ein, dass die extremen Wetterbedingungen und eisigen Temperaturen den Dreh weitaus unangenehmer gemacht haben als befürchtet und alle, inklusive Regisseur Joe Carnahan, an den Rand der Verzweiflung gekommen sind.