Reddit this

Liam Neeson: Todesfall in seiner Familie!

Liam Neeson muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften! In der Familie des Schauspielers gibt es erneut einen Todesfall.

Vor rund 10 Jahren ist die Frau von gestorben, nachdem sie auf einer Skipiste stürzte. Die Verletzungen am Kopf waren so schwer, dass sie später an den Folgen des Unfalls starb. "Es trifft dich wie eine Welle. Man bekommt dieses Gefühl von Instabilität. Die Erde ist dann einfach nicht mehr stabil. Ihr Tod war für uns niemals richtig zu fassen“, erklärte er gegenüber „RTE“ im Jahr 2017.

Der Neffe von Liam Nesson ist gestorben

Der „96 Hours“-Star muss nun erneut einen Todesfall in seiner Familie verkraften. Sein Neffe Ronan Sexton ist im Alter von nur 35 Jahren verstorben, wie „Belfast Telegraph“ berichtet.

Vor rund 5 Jahren hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ronan Sexton kletterte unter Alkoholeinfluss auf eine Telefonzelle und stürzte von dieser herunter. Er erlitt dabei schwere Kopfverletzungen, von dem er sich nie erholt hat. Einige Jahre später ist er nun an den Folgen des Unfalls gestorben.