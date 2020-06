Liam Payne: In dieser Schürze kocht der 1D-Hottie das Thanksgiving-Dinner!

Doch mit der Schürze, die er beim Kochen trägt, dürfte er eher für lachende Augen, statt schmachtende Blicke sorgen.

Via Instagram wünschte die Boygroup 1D ihren Fans in den USA einen schönes „Thanksgiving“-Fest und postete dazu ein Foto, das Liam Payne in der Küche zeigt. Mit riesengroßen Backhandschuhen und einer rot-weiß gepunkteten Schürze, die eher wie ein Rock aussieht, ist der 22-Jährige bereit für seinen Kocheinsatz!