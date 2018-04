Liebes-Aus mit Daniel Völz? Verdächtige Posts bei Bachelor-Kristina

Liebes-Aus bei Daniel Völz und seiner Kristina?

Seit das Bachelor-Pärchen vor laufenden RTL-Kameras zueinander gefunden hatte, halten sich unter Fans und TV-Zuschauern hartnäckige Trennungsspekulationen.

Während das Paar alle Krisen-Gerüchte bisher schlicht weglächelte, gießt ausgrerechnet Kristina Yantsen jetzt neues Öl ins Gerüchtefeuer - und sorgt bei den Fans für Trennungsalarm!

Auf Instagram postete die Tänzerin mehrere nachdenkliche Sprüche und Zitate:

"Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen", postet die Bachelor-Kandidatin, "Wer etwas will, der sucht nach Wegen. Wer etwas nicht will, der sucht nach Gründen", schreibt sie an wieder anderer Stelle.

Eindeutige Hinweise auf das Liebes-Aus, wie die Follower von Kristina meinen:

"Da ist es wohl aus mit dem Bachelor", ist sich ein User sicher, "Schluss mit Daniel?", befürchtet auch ein anderer.