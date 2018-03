Liebes-Comeback mit Nathalie? Rocco Stark spricht endlich Klartext

Rocco Stark und Nathalie galten als das absolute Traumpaar. Als ihre Beziehung dann in die Brüche ging, war die Verwirrung groß. Viele Fans fragten sich, warum ihre Liebe nicht gehalten hat und hofften auf ein Liebes-Comeback.

So richtig sicher war sich in den vergangenen Wochen niemand, ob die beiden doch wieder ein Paar sind. Mal sah man sie zusammen bei einem Event, dann wurde es wieder ruhig um sie. Nun stellt der 31-Jährige endgültig klar, wie es zwischen den beiden steht.

"Nein, Nathalie und ich sind nicht mehr zusammen. Wir haben uns getrennt und das hatte seine Gründe", schreibt der Schauspieler auf Instagram. "Aber das ist nun endgültig alles Vergangenheit und auch gut so". Von nun an werden die beiden getrennte Wege gehen. „Ich möchte diese Geschichte endlich aus der Welt schaffen und weitere Verwirrungen vermeiden", ergänzt Rocco in Großbuchstaben. Für ihn gehört Nathalie von nun an endgültig zur Vergangenheit...