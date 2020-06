Lili Paul-Roncalli: Haar-Hammer! Neue Frisur nach "Let's Dance"

Vor kurzem konnte sich Lili Paul-Roncalli mit Tanzpartner Massimo Sinató im großen Finale von "Let's Dance" den Sieg sichern. Kurz nach ihrem Triumph ließ sie sich vom Friseur einen neuen Look verpassen...

Schnipp, schnapp - Haare ab!

In ihrer -Story zeigt Lili jetzt stolz das Ergebnis. Die "Let's Dance"-Gewinnerin hat sich nicht nur die Spitzen, sondern auch einen fransigen Pony schneiden lassen. Wir finden: Die neue Frisur steht der ihr wirklich ausgezeichnet!

Lili Paul-Roncalli überrascht mit neuer Frisur Foto: Instagram/ lillypaul

So hat sich Lili Paul-Roncallis Leben durch Corona verändert

Ob Lili mit der Friese einen neuen Lebensabschnitt einleitet? Erst kürzlich wurde bekannt, dass sie zurück in die Manege kehren wird. Doch wegen der Corona-Krise nicht in einem Zelt, sondern auf der Bühne eines Autokinos. "Eigentlich hatten wir dieses Jahr mit dem neuen Programm gestartet und das wurde am Tag der Generalprobe gestoppt", erzählt sie im Interview mit . "Wir würden eigentlich fünf Tage die Woche zwei Shows am Tag haben und jetzt nur 2 Shows im Monat. Das ist kein Vergleich." Lässt sich nur hoffen, dass Zirkus Roncalli bald wieder seine Zelte wieder öffnen darf...

