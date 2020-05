Lili Paul-Roncalli & Massimo Sinató: Süße Enthüllung nach dem "Let's Dance"-Sieg!

Reddit this

Was für ein Finale! Freitagabend kämpften , Moritz Hans und Lili Paul-Roncalli um den Sieg bei "Let's Dance". Noch nie war es so knapp! Am Ende hauten Lili und Tanzpartner Massimo Sinató mit ihrem Aladdin-Freestyle jedoch alle aus den Socken - und sicherten sich den Pokal. Dabei hätten beide damit gar nicht gerechnet...

Erste Worte von Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató

"Mir fehlen die Worte, ich bin so dankbar", freut sich Lili kurz nach dem Sieg gegenüber . "Ich hätte nie damit gerechnet. Die Jungs waren super stark." Selbst Massimo hatte zwischendurch Zweifel. "Ich war ja schon sechs Mal im Finale und es hat fünf Mal nicht geklappt. Ich dachte, dass es heute wieder nicht klappt. Doch wir haben es geschafft! Ich kann es nicht glauben. Das ist wie ein Traum! Ich hatte den Glauben verloren, dass ich nochmal gewinne. Doch Lili hat das Unmögliche möglich gemacht."

So geht es für Lili Paul-Roncalli weiter

Was Lili nach ihrem Sieg plant? "Im Moment genieß ich wirklich den Moment. Ich habe es selber noch gar nicht begriffen. 'Let's Dance' war eine wundervolle Erfahrung. Aber ich muss jetzt nicht in jedem -Format mitwirken", erklärt sie. Stattdessen will die Artistin mit ihren Geschwistern den Zirkus weiterführen. "Mein Leben war immer der Zirkus. Es war immer mein zu Hause. Ich könnte mir ein Leben ohne mein zu Hause gar nicht vorstellen."

