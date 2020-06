Lili Paul-Roncalli: Zuckersüße Nachrichten nach dem "Let's Dance"-Sieg

Reddit this

Lili Paul-Roncalli ist überglücklich! Endlich kann sie wieder in den Zirkus zurückkehren...

Lili Paul-Roncalli kann ihr Glück kaum fassen! Vor kurzem gewann die dunkelhaarige Schönheit zusammen mit ihrem Tanzpartner bei „Let’s Dance“. Und nun gibt es den nächsten Grund zur Freude!

Zurück zu Roncalli

Auf verkündet Lili, dass sie bald wieder im Zirkus zu sehen sein wird. „Freue mich riesig, dass ich am 7. Juni endlich wieder auf der Bühne stehen darf! In Hannover bei Roncalli’s Drive-in Show Live!“, freut sich die 22-Jährige.

Spätestens seit ihrer Teilnahme an der Tanz-Show hat Lili Fans aus ganz Deutschland. Diese können natürlich nicht alle bei der Show in Hannover dabei sein. Deshalb hat ein Fan einen Einfall und merkt an: „Wieso strahlt nicht eine Show von euch aus? Das wäre mal ein Highlight für einen Samstagabend.“ Dem können viele andere Follower nur zustimmen.

Was der Sender wohl von der Idee hält?

