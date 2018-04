Liliana Nova: Überraschung-Foto mit Lothar Matthäus!

Nanu, damit hat wirklich niemand gerechnet! Liliana Nova zeigt sich bei Instagram mit ihrem Ex Lothar Matthäus! Dabei sind die beiden doch seit 2011 getrennt...

Liliana Nova zeigt sich mit Lothar Matthäus

Bei dem Foto, dass Liliana Nova gepostet hat, handelt es sich um einen alten Schnappschuss. "Tb mit meinem Ex-Mann in Jerusalem bei einem Charity Projekt, verrückt, wie die Zeit verfliegt", schreibt das Model unter das alte Bild.

Liliana Nova und Lothar Martthäus sind seit sieben Jahren getrennt

Seit sieben jahren sind Liliana Nova und Lothar Matthäus jetzt getrennt. Die damals 23-Jährige ging in der Beziehung lieber feiern, als die Zweisamkeit zu genießen. Und Lothar durfte sie auch nicht begleiten. "Nein, das ginge nicht, wehrte sie ab, da würde ich nicht dazu passen. Die seien alle zu jung. Ich glaube, sie wollte nicht, dass ich ihre Welt sehe", beschrieb Lothar Matthäus in seinem Buch "Ganz oder gar nicht". Daran scheiterte am Ende ihre Ehe!

Trotzdem hofften die beiden noch die Kurve zubekommen, doch es klappte einfach nicht! "Aber der ersehnte Wendepunkt kam nicht. ‚Wenn du dein Leben leben willst wie eine 23-Jährige, dann lass uns kurz und schnell eine Scheidung durchziehen, sagte ich. ‚Dann hat es eben nicht funktioniert, und ich bin dir nicht böse. Wir hatten vielleicht am Anfang Schmetterlinge im Bauch gehabt, aber so konnte es nun mal nicht weitergehen, das wurde immer klarer. Sie wollte das Leben auf ihre Art genießen, Party machen, konsumieren, auf Modenschauen gehen."

Beide gingen danach ihre eigenen Wege. Doch die gemeinsame Vergangenheit bleibt...