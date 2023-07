Lilly Becker: 480.000 Euro Schulden! Sie wird von ihrem Ex verklagt

Wenn es darum geht, Schulden anzuhäufen und Gläubiger im Regen stehen zu lassen, kann Lilly dem hochverschuldeten Tennis-Star jedenfalls locker das Wasser reichen. So soll sie mit insgesamt 480.000 Euro bei TV-Produzent Pierre U. in der Kreide stehen, den sie 2017 während ihrer Teilnahme bei „Global Gladiators“ kennengelernt hatte und der sie nach ihrer Trennung von Boris finanziell unterstützte. Anfangs sei Liebe im Spiel gewesen, heißt es aus ihrem Umfeld, später sei eine gute Freundschaft daraus geworden. Doch auch damit scheint es inzwischen vorbei zu sein: Laut Bild hat U. nun Klage gegen Lilly erhoben – die ihm bislang offenbar noch keinen Cent seines Darlehens zurückgezahlt hat.

Ein Verhaltensmuster, das an das Gebaren ihres Ex erinnert, wobei Lilly in Sachen Schnorrertalent vermutlich die Nase vorn hat: Seit Jahren führt sie in der britischen Hauptstadt ein Luxus-Dasein, ohne wirklich dafür zu arbeiten – der letzte lukrative Model-Job liegt lange zurück. Sie macht auch gar kein Geheimnis daraus, dass sie weit über ihre Verhältnisse lebt: „In London kostet gefühlt auch die Luft zum Atmen viel Geld“, räumte sie im Interview ein. „Ich schaffe das. Aber ich kann mich glücklich schätzen, dass ich einen Mann wie Thorsten gefunden habe, der mich liebt und auf uns aufpasst.“ Dass der Millionär ist, ist sicher nur ein Zufall…