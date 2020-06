Lilly Becker: "Amadeus soll kein Scheidungskind werden"

Lilly Becker (41) durchlebt momentan einen Albtraum. Da sind die Millionen-Schulden ihres Mannes, Tennis-Ikone Boris Becker (49) – und die schlimmen Streitereien, die sie deswegen haben. Seine vielen Operationen, die Lilly zuletzt mehr Pflegerin als Jetset-Lady sein ließen. Und trotzdem kämpft sie weiterhin um ihr Eheglück – für Amadeus!

In einem Interview öffnet die schöne Holländerin jetzt ihr Herz. Und eines stellt sie ganz klar: Sie wird ihren Eheschwur nicht brechen! „Natürlich ist dies eine herausfordernde Zeit. Es ist hart und schwierig“, gibt Lilly zu. „Aber Boris und ich haben versprochen, einander treu zu bleiben, in guten wie in schlechten Zeiten. Das werde ich nicht aufgeben.“ Und sie betont: Amadeus soll kein Scheidungskind werden. „Ich will nicht, dass unser Sohn in einer kaputten Familie aufwächst. Dafür werde ich kämpfen!“