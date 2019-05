Reddit this

Lilly Becker: Baby-Drama! Unfassbar, was jetzt los ist

Weil Lilly Becker in einem Interview sagte, sie wünsche sich noch ein Kind, dreht die Männerwelt durch…

Dass sie mit diesem Satz so eine Lawine auslösen würde, hätte Neu-Single (42) vermutlich nicht gedacht. In einem Interview sprach sie kürzlich über weitere Nachwuchspläne: „Ich wünsche mir noch ein Kind.“ Seitdem wird sie von unmoralischen Angeboten überrollt!

Die Ex-Frau von (51) hat zwar noch nicht den richtigen Mann dafür gefunden – trotzdem sehnt sie sich nach einem weiteren Kind: „Für meinen Sohn! Er möchte so gern ein großer Bruder sein. Wenn ich bis 44 Jahre nicht wieder schwanger bin, akzeptiere ich es. Ich suche nicht nach einem Mann, der ein Baby möchte, aber toll wäre es schon“, sagte sie im Gespräch mit „Bild“.

Lilly Becker wünscht sich ein zweites Kind

Und offenbar fühlen sich viele Herren berufen, dem Model in seiner Not zu Hilfe zu eilen. „Du willst noch ein Kind? Wo kann ich mich bewerben?“, schreibt einer. „Also ich mach dir eines, musst nur Bescheid geben.“ Und: „Ich will dich gern kennenlernen! Lust, mit mir zu schreiben?“

Lilly Becker: Seitenhieb gegen Boris Becker

Ziemlich frech, doch Lilly lässt sich davon nicht ärgern. Sie nimmt es vielmehr mit Humor und versieht den ein oder anderen Bagger-Spruch einfach mit einem lachenden Smiley. Lilly ist schließlich auch kein Kind von Traurigkeit – einen kleinen Flirt kann sich die Single-Mama durchaus erlauben. Und wer weiß, vielleicht ist unter den Bewerbern ja sogar auch mal jemand Besonderes…