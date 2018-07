Lilly Becker: Bye, Boris! Die Umzugskartons sind schon gepackt

Jetzt gibt es kein Zurück mehr! Nach dem großen Krach zwischen Boris und ist die Lage einfach nicht mehr zu retten. Die 42-Jährige möchte nicht mehr in der gemeinsamen Villa wohnen und wurde dabei gesichtet, wie sie sich mehrere Umzugskartons gekauft hat.

Lilly bleibt in London

Ein Mitarbeiter des Ladens half ihr dabei, die Kartons zu ihrem Auto zu tragen und verstaute sie im Kofferraum ihres Mercedes. Laut „BILD“-Informationen wird Lilly ihren Umzug bis zum Ende des Monats abwickeln. Der Mitvertrag für die Villa soll bis dahin ohnehin auslaufen.

Dennoch wird es Lilly nicht in die Ferne treiben. Sie will weiterhin in London bleiben, damit Amadeus weiterhin in seinem gewohnten Umfeld bleiben kann. „Es ist unser Zuhause“, erklärte noch vor wenigen Tagen.