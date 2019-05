Lilly Becker: Drama im Miami-Urlaub

Die Augen sind feucht und gerötet. Auf ihrem Dekolleté liegt – wie zur Beruhigung – ihre Hand. Was ist los mit (42)? Die Ex von (51) urlaubt gerade mit Söhnchen Amadeus (9) in Miami Beach. Traumurlaub unter Palmen. Eigentlich…

Weißer Sandstrand, sommerliche 29 Grad, Sonne pur. Da sollte das Gute-Laune-Thermometer in die Höhe schnellen. Aber Lilly sieht alles andere als glücklich aus.

Ob es die vielen Erinnerungen an ihren Ex sind, die sie mit diesem Ort verbindet? Hier lernte sie 2005 die „Liebe ihres Lebens“ kennen. In einem italienischen Restaurant machte Boris ihr hier Heiligabend vor elf Jahren den Antrag. Im noblen Luxusresort „The Setai“ in South Beach waren sie so oft zu Gast. Die Anlage liegt nur einen halben Kilometer entfernt vom „Casa Tua Hotel“ – hier traf sich Lilly abends mit ihren Freundinnen. Da ist es schwer, nicht an vergangene Zeiten zu denken.

Lilly Becker wirkt unglücklich

Aber vielleicht können Shermine Shahrivar (36) und Natalie Lefevre (42) ihre Freundin ein wenig ablenken. Die Partyszene von Miami ist immerhin legendär. Gut möglich, dass die Frauen später noch in einem Nachtclub feierten.

Tagsüber sorgen Shermine und Natalie dann am Strand dafür, dass Lilly auf andere Gedanken kommt. Sie faulenzen auf den Liegen, lachen, bestellen sich beim Kellner prickelnde Drinks und filmen sich für . Ob diese Taktik hilft?

Nach der Trennung von Boris sagte Lilly in einem Interview: „Es tut weh, weil er die Liebe meines Lebens war, ich habe ihn wirklich geliebt. 13 Jahre von meinem Leben waren mit ihm, wir haben ein Kind bekommen, es ist jetzt neun. Und jetzt ist es vorbei. Aber ja, es geht weiter.“

Trotzdem: Die Erinnerungen an die Zeit mit Boris bleiben. Besonders in Miami Beach…