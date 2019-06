Lilly Becker: Erwischt! Hat sie einen neuen Freund?

Reddit this

13 Jahre waren Lilly und ein Paar. 2010 kam der gemeinsame Sohn Amadeus auf die Welt. Doch vor rund einem Jahr gaben die beiden überraschend ihre Trennung bekannt. Gibt es mittlerweile etwa wieder einen neuen Mann an Lillys Seite?

Turtel-Auftritt mit einem Unbekanntem

Ihr Auftritt bei einem Maskenball in London sorgt für Spekulationen. Auf dem roten Teppich präsentierte sie sich alleine. "Ich habe neue Hoffnungen, alles neu", erzählte sie im Interview mit . Spielte sie damit etwa auf einen neue Liebe an? Denn die Ex von Boris Becker verließ sie das Event händchenhaltend mit einem unbekannten Mann (Das Bild seht ihr hier). Geäußert hat sich Lilly zu den Liebes-Gerüchten bisher jedoch noch nicht...

Ist Lilly schon bereit für eine neue Liebe?

Allerdings betonte Lilly kürzlich immer wieder, dass sie ihr Single-Leben momentan in vollen Zügen genießt. "Ja, ich bin Single. 13 Jahre mit demselben Mann und ein Kind und 9 Jahre verheiratet, das ist lang. Und jetzt ist es auch gut, dass ich meine eigene Zeit für mich habe", erklärte sie kürzlich gegenüber RTL. Vielleicht hat sie ihre Meinung ja mittlerweile geändert hat...