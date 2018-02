Lilly Becker: Erwischt mit einem anderen Mann!

Dass sie den Drang verspürt, etwas zu verändern, sieht man bereits an ihrer neuen Frisur. Lilly trägt nun Rasta-Zöpfe mit hellen Strähnen. Auf ihre Typ-Veränderung angesprochen erklärt sie: „Ich hatte einfach mal Lust auf etwas Neues!“ Spielt sie damit womöglich auf mehr als nur ihre Frisur an?

Boris & Lilly Becker: Ehe-Krise! Folgt jetzt die Scheidung?

Schon vor dem Pleite- und Betrugsskandal stand die Becker-Ehe unter keinem guten Stern. In Interviews erweckte Lilly in letzter Zeit immer mehr den Eindruck, als habe sie die Nase gestrichen voll von ihrem verschuldeten Ehemann. Dennoch hielt sie trotz Streit und Krisen treu an der Beziehung fest. Bis jetzt? Denn während der Sport-Held derzeit als „Head of Men’s Tennis“ das deutsche Davis-Cup-Team in Australien zum Sieg führen soll, geht Lilly in London mit einem anderen Mann zum Samstagmorgen-Brunch. Auffallend: Sohn Amadeus (8) fremdelt nicht, scheint ihn also zu kennen.

Die pikanten Bilder seht Ihr im Video: