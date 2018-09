Lilly Becker: Fiese Attacke! Geht sie damit zu weit?

Reddit this

Obwohl sich gerade mitten in der Scheidung von befindet, ruht sie sich nicht auf der faulen Haut aus. Die 42-Jährige nimmt immer wieder - und Promo-Termine wahr, um sich ihre Brötchen zu verdienen.

In Zukunft könnte es allerdings sein, dass die hübsche Niederländerin keine Promo-Termine mehr angeboten bekommt. Der Grund? Obwohl sie für im Europa-Park Rust eine neue Achterbahn einweihen sollte, verpasste sie den Termin. Anschließend entschuldigte sie sich auf ihrer -Seite.

Lilly steckte im Verkehr fest

"Mir tut es unendlich leid, dass ich heute früh im Londoner 'Traffic Jam' gesteckt habe und das Flugzeug verpasste", schreibt das Model. "Der enorme Straßenverkehr in London hat mich so aufgewühlt, dass ich jetzt keine gute Taufpatin mehr für die Superachterbahn wäre. Ich werde meinen Besuch im @Europapark in Rust schnellstmöglich nachholen."

Ihre Fans scheinen für diese Entschuldigung allerdings kein Verständnis zu haben.

Die Fans sind entsetzt

"Ich mag Frau Becker ja gerne. Aber wenn ich eine Verpflichtung oder Verabredung habe, ich würde nie absagen, weil mich der Verkehr so mitnimmt, dass ich die Aufgabe nicht machen kann", feuert ein User. Andere finden, dass Lilly den Verkehr in London gut genug kenne und sich früher auf den Weg hätte machen müssen.

"Peinlich. Mich wühlt der Verkehr an die Arbeit auch auf, trotzdem muss ich hin", schimpft ein weiterer User. "Unprofessionell! Dann geh halt eher los!", fügt ein anderer hinzu.

In der Vergangenheit hat Lilly schon oft bewiesen, dass sie pünktlich und zuverlässig ist. Doch diese Aktion dürfte bei potenziellen Auftraggebern einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen.