Lilly Becker: Gerichtsvollzieher beim Oktoberfest! Ihre Reaktion spricht Bände

Den geplanten Fassanstich ließ sich Lilly Becker am Ende nicht nehmen. Zwar benötigte sie ganze sechs Schläge, um das Fass zu öffnen – und damit deutlich mehr als die angekündigten zwei. Doch nach dem Auftritt beim Gerichtsvollzieher wirkte der kleine Wettstreit mit Heidi Klum, die einst vier Schläge brauchte, ohnehin wie eine Nebensache.