Lilly Becker: Heimliche Romanze mit einem Millionär?

Das Leben als alleinerziehende Mutter ist nicht leicht – aber dass es so schwer wird, damit hat (42) sicher nicht gerechnet. Seit der Trennung von Boris (51) dürfte ihr größtes Problem das liebe Geld sein: Trotz Unterhaltszahlungen will die Lebefrau schließlich einen gewissen Standard für sich und Söhnchen Amadeus (8) halten – und das geht wohl am einfachsten mit einem solventen Mann an der Seite. Ist Lilly deshalb derzeit im Flirt-Modus unterwegs?

Lilly Becker führt ein Luxus-Leben

Im Londoner Stadtteil Wimbledon soll Lilly eine 370-Quadratmeter-Wohnung bezogen haben. Geschätzter Mietpreis in dieser Größe und Lage: etwa 10.000 Euro pro Monat. „Amadeus und ich starten nun in ein neues Leben“, sagte sie kürzlich. Doch wie soll das finanziert werden? Ein paar -Auftritte hier und da lassen die Kasse kaum ausreichend klingeln. Denn zu den Mietkosten kommen noch rund 12.000 Euro jährlich für Amadeus’ Privatschule. Allein Lillys Mercedes soll monatlich schon 1.340 Euro Leasing-Rate im vergangenen Jahr gekostet haben. Mit dem Unterhalt von Boris lässt sich das kaum decken. Ein bisschen Unterstützung aus anderer Quelle kann da nicht schaden...

Lilly Becker ist auf Flirt-Kurs

Ging Lilly Becker bei der „Promi-Darts-WM“ in Köln deshalb so auf Kuschelkurs? Ob Dart-Profis wie Peter Wright oder Gary Anderson (geschätztes Vermögen der beiden: jeweils rund drei Millionen Euro) oder Moderator Sascha Bandermann – die 42-Jährige nutzte all ihren Charme. Nicht nur auf der Bühne: Auch auf präsentiert sie sich neuerdings sexy wie nie. Welcher (wohlhabende) Mann kann da noch widerstehen?