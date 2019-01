Lilly Becker: Hosen-Platzer im TV!

Reddit this

Überraschender Hosen-Platzer bei !

Bei der Promi-Dart-WM von musste die Ex von nicht nur mit primitiven Zwischenrufern, sondern auch mit ihrer hautengen Lack-Hose kämpfen...

Lilly Becker: Ihre Lack-Hose platzt vor laufenden Kameras

Als einzige Frau in der Runde der Promi-Dart-Spieler stellte sich Lilly Becker am Samstagabend an der Seite von Profi-Partner Peter Wright erfolgreich ihrer Promi-Konkurrenz.

Bei ihren Würfen ließ sich die Noch-Ehefrau von Boris Becker dabei auch von den nervigen "Ausziehen"-Rufen aus dem Publikum nicht aus der Ruhe bringen - das schaffte erst die hautenge rote Lackhose der 42-Jährigen...

Als Lilly sich nach einem erfolgreichen Wurf Team-Kollegen Wright freudig in die Arme warf, geschah es: Die Hose des Models platzte am Hintern auf!

Ganz professionell zog Lilly Becker daraufhin ihr Oberteil aus der Hose und verdeckte das Malheur - Publikum und -Kameras konnten keinen Blick auf die Kehrseite der 42-Jährigen erhaschen.

Ihrer Hose will die Boris Becker-Ex aber trotzdem treu bleiben:

"Die Hose war neu und sehr eng. Die wird jetzt repariert und dann wieder getragen, weil sie ,fucking hot‘ ist!", erklärte das Model gegenüber der Bild.