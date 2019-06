Lilly Becker: Ihre Haare sind ab!

Reddit this

Huch, was ist denn mit Lilly Becker passiert? Pünktlich zum Sommeranfang überrascht die Ex von Boris Becker ihre Fans mit einer neuen Frisur...

Na das ist mal eine Sensation! Obwohl Lilly Becker eigentlich für ihre lange Mähne bekannt ist, hat die nun beim Friseur mächtig Haar gelassen und präsentiert ihrer Community ihren neuen Haar-Style...

Lilly Becker hat kurze Haare

Via lässt nun die Haar-Bombe platzen und teilt mit ihren Fans einen Schnappschuss, auf dem deutlich wird: Lilly hat sich für eine neue Frisur entschieden. Während Lilly nämlich sonst stets mit ihren langen Haaren in der Öffentlichkeit zu sehen war, zeigt sie nun, dass ihr auch kurze Haare ganz ausgezeichnet stehen.

Kein Wunder somit, dass Lilly mit ihrem neuen Look überglücklicher ist. So unterlegt die Beauty das Foto mit ihrem neuen Haar-Style mit rockiger Musik. Warum sich Lilly für diese Haar-Veränderung entschieden hat, ist nicht bekannt. Lilly gab dazu kein weiteres Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...