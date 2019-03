Lilly Becker: Jaa, nach dem Ehe-Aus endlich wieder glücklich!

Reddit this

Rund ein Jahr ist es her, dass Lilly (42) und (51) sich trennten – jetzt gab es ein Wiedersehen in London! Denn ihr Sohn Amadeus feierte seinen neunten Geburtstag – und statt sich anzuschreien und aufeinander loszugehen, verlief das Aufeinandertreffen überraschend friedlich. Hatte da etwa Lillys Begleitung Natalie Lefevre (42) ihre Hände im Spiel? Die Moderatorin ist nicht nur ihre beste Freundin, sondern steht ihr seit einiger Zeit auch als Beraterin zur Verfügung. Gegenüber "Closer" spricht sie über das pikante Treffen des Ex-Paars…

Für Lilly Becker steht Amadeus an erster Stelle

Wann immer Lilly und Boris in letzter Zeit aufeinandertrafen – die Stimmung war angespannt. Zuletzt sah man die beiden vor dem Londoner Familiengericht, als es um das Wohlergehen ihres Sohns ging. Umso wichtiger schien es dem Paar zu sein, dass zumindest an Amadeus’ Geburtstag vergangene Woche alles harmonisch ablief. „Er hatte sehr viel Spaß mit all seinen Freunden“, schwärmt Lillys Freundin Natalie, die bei der Feier dabei war. „Das Beste waren seine Buchstaben-Luftballons, die mit seinem Namen als Deko den Tisch zierten!“

Lilly Becker: Heimliche Romanze mit einem Millionär?

Dass alles ohne Streit und Skandale ablief, war vermutlich auch ihr Verdienst – seit Monaten sieht man die Moderatorin an Lillys Seite. Hat sie einen guten Einfluss auf die oft sehr impulsive Becker-Ex? „Natürlich stehe ich meiner liebsten Freundin bei. Wir sind beide leidenschaftliche Menschen, die Höhen und Tiefen gemeinsam erleben. Wir geben uns gegenseitig die Kraft, wieder zu vertrauen und mit viel Spaß und Lachen wieder nach vorn zu schauen“, erzählt sie "Closer".

Lilly und Natalie kennen sich seit vielen Jahren und haben schon einiges miteinander erlebt. Auch in Sachen Scheidung kann Natalie Lilly gute Tipps geben: Die Moderatorin war mit dem bayerischen Bäderkönig Michael Staudinger (60) verheiratet – heute lebt sie in London und führt ein Jetset-Leben zwischen Monaco, den Seychellen und New York.

Nach der Trennung von Boris packte sie Lilly erst mal ein und flog mit ihr auf die Malediven, um abzuschalten. Gegenüber CLOSER bekräftigt Natalie: „Lilly ist eine tolle Mama mit viel Herz – und ihr wichtigster Fokus ist Amadeus!“

Wie dankbar Lilly ihrer Freundin für so viel Zuspruch ist, zeigt sie auf ihrer -Seite. Dort schreibt sie: „Gute Freunde sind schwer zu finden!“