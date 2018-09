Lilly Becker: Jetzt packt sie aus! So geht es ihr ohne Boris

Gerade erst zogen und ihr Noch-Ehemann vor Gericht, um dort das Problem des Aufenthaltsbestimmungsrechts für Amadeus zu klären. Im Gespräch mit „BamS“ erklärt die 42-Jährige nun, wie es ihr nach der Trennung wirklich geht.

„Es ist sehr schwer gerade. Niemand will, dass so etwas passiert“, so Lilly. „Natürlich will man, dass eine Ehe für immer hält, schließlich heiratet man ja aus Liebe.“ So richtig glücklich sei sie bisher nicht, arbeite aber daran.

Amadeus steht für Lilly im Vordergrund

Was die Zukunft bringt, könne sie noch nicht sagen. Sie wisse allerdings, dass sie weiterhin im Showbusiness bleiben werde. „Ich war insgesamt 13 Jahre mit einem Weltstar zusammen. Soll ich etwa Hausfrau werden? Ich weiß gar nicht, wie das geht“, sagt sie.

Lilly geht es langsam an. Im Vordergrund steht für sie das Glück ihres Sohnes. Der soll sich im neuen Zuhause richtig wohlfühlen. „Das Zimmer von Amadeus wurde zuerst fertig. Er fühlt sich dort total wohl. Sein Glück ist das Allerwichtigste für mich“, erklärt das Model. Sie selbst sei allerdings noch nicht richtig angekommen.