Lilly Becker: Jetzt verjubelt sie die letzte Kohle von Boris Becker

Im Grunde müsste sie Boris sogar dankbar sein, denn erst seit seiner Inhaftierung kann sie so hemmungslos im Luxus schwelgen. Zwar lebte Lilly auch mit seinen Unterhaltszahlungen nicht schlecht, doch erst jetzt scheint sie richtig Kohle zu scheffeln, und zwar mit dem Elend ihres Ex: Für diverse Interviews im britischen TV und in verschiedensten Medien verdiente Lilly sich nach Boris’ Verurteilung eine goldene Nase. Schließlich wollte jeder wissen, wie es der Tennislegende hinter Gittern geht, wie sein jüngster Sohn die Situation verkraftet, wie die Ex sich so fühlt…

Und Lilly hatte viel zu erzählen, zerriss sich schamlos das Maul über ihren einstigen Ernährer. Nicht besonders nett, aber gut fürs Konto. Doch allmählich ist das Eisen nicht mehr heiß genug, um weiter Kapital daraus zu schlagen. Und wenn Lilly so weitermacht mit Schampus und Austern, Designer-Kleidern und Nobelkarossen, dürfte bald wieder Ebbe in der Kasse herrschen. Und dann wird sie versuchen müssen, mit neuen Becker-Anekdoten ins Gespräch (und Geschäft) zu kommen. Allerdings wird auch Boris im Knast Pläne schmieden, wie er finanziell wieder auf die Beine kommt. Ein Buch ist im Gespräch – und seine TV-Doku feierte gerade Premiere. Ob da wirklich noch jemand wissen will, was Lilly zu sagen hat?