Es war kein guter Tag für (42). Vergangene Woche traf sie ihren Ex-Mann Boris (51) vor Gericht wieder. Der Grund: die Höhe der Unterhaltszahlungen! Doch obwohl die beiden noch ohne Einigung den Saal verließen, scheint das Glück langsam wieder in Lillys Leben einzukehren. Und das könnte an einem mysteriösen Unbekannten liegen, wie "Closer"erfuhr.

Sie kennen sich schon seit einigen Jahren, doch jetzt wird es offenbar ernster. Zwischen Steffen B. und Lilly fliegen nur so die Herzchen. Sogar Liebesbotschaften schreiben sich die beiden! Unter ein Instagram-Foto von Lilly kommentierte der Unbekannte: „Ich liebe dich.“ Und tatsächlich gab es von ihr auch gleich eine eindeutige Antwort: „Ich liebe dich auch.“ Wer ist dieser mysteriöse Mann, der Boris überraschend ähnlich sieht und auch in einem ähnlichen Alter zu sein scheint? Als "Closer" ihn darauf anspricht, will er sich über seine Verbindung zu Lilly nicht recht äußern. Welchen Hintergrund die unauffällige Liebesnach richt haben könnte, kommentiert er mit: „Das wissen nur sie und ich.“

Ist Lilly Becker etwa wieder frisch verliebt?

Für Lilly Becker dürfte diese süße Ablenkung jedenfalls genau im richtigen Moment kommen. Der Stress vor Gericht mit ihrem Ex scheint ihr sehr an die Nieren zu gehen. Bei der Verhandlung sollen sie kein Wort miteinander gesprochen haben, alles lief über die Anwälte. Angeblich liegen die Unterhalts-Forderungen der beiden so weit auseinander, dass es nicht zu einer Einigung kommen konnte. Boris soll seiner Noch-Ehefrau eine vierstellige Summe angeboten haben – zu wenig in Lillys Augen. Einen Tag vor dem Termin soll sie außerdem weinend aus einer Polizeistation in London gekommen sein. Die alleinerziehende Mutter hat offenbar viel um die Ohren, was sie schwer belastet. Da können ein paar liebevolle Worte und ein schöner Flirt gerade gelegen kommen. Doch wenn schon von Liebe die Rede ist, steckt da womöglich auch viel mehr dahinter…