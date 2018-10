Lilly Becker: Neue Liebe?

Für viele kam die Trennung von und dem Tennis-Star überraschend. Doch es gibt kein zurück. Nach 13 Jahren gehen die beiden getrennte Wege. "Frau und Herrn Becker ist diese Entscheidung nach 13 Jahren Beziehung und über 9 Ehejahren nicht leichtgefallen. Am wichtigsten ist beiden Mandanten das Wohlergehen des gemeinsamen Sohnes Amadeus", verkündete damals der Anwalt des Paares.

Lilly Becker: Wieder verliebt?

Mittlerweile stehen Boris und Lilly vor Gericht, um das Ende ihrer Ehe zu besiegeln. Sicher keine einfach Situation für das Ex-Paar. Doch vor allem Lilly lässt sich davon nicht runterziehen. Sie lässt es sich offenbar gerade mit ihren Mädels im Urlaub gut gehen, zeigt sich fröhlich am Strand und genießt die Zeit. Aber ist das der einzige Grund für ihre gute Laune oder steckt da mehr hinter? Ist die 42-Jährige vielleicht wieder frisch verliebt?

Lilly Becker: Knallharte Abrechnung mit Boris!

In ihrer -Story teilt die Niederländerin jedenfalls ein Foto, dass für manche Spekulationen sorgt. Darauf sieht man einen Mann und eine Frau, die sich romantisch auf einem Fahrrad küssen. Die Worte dazu: "All I need is you". An wen sind diese Worte gerichtet?

Lilly Becker: An wen sind diese Worte gerichtet? Foto: Instagram/ Lilly Becker

Lilly Becker: Neuer Mann oder Sehnsucht nach Boris?

Hat Lilly Becker etwa einen neuen Mann an ihrer Seite, den sie im Urlaub mit den Mädels vermisst? Oder ist es vielleicht eine Botschaft an Ex Boris. Hat sie Sehnsucht nach ihm? Die Antwort kennt wohl nur Lilly selbst...