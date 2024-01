Lilly Becker: Pikante Sex-Beichte!

Lilly und Thorsten führen eine Fernbeziehung. Das Leben ihres Partners spielt sich in Düsseldorf ab, während die Ex von Boris Becker mit Sohn Amadeus (13) in London lebt. Doch das scheint kein Problem für das Paar zu sein, denn wie Lilly erzählt, sehen sie sich "ganz oft".

Könnte es trotzdem sein, dass das Thema Sex da zu kurz kommt? Auf die Frage, wie wichtig ihr Sex in der Beziehung wäre, antwortet Lilly: "Das ist eine direkte Frage, mein Gott! Ich glaube, die Hälfte deiner Beziehung ist natürlich mit Sex. Ich glaube, das ist wichtig, am Anfang." Außerdem erklärt sie, dass sie seit ihrer Wechseljahre einfach weniger Lust auf Sex hat.