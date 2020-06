Lilly Becker: Schockierende Bilder aufgetaucht

Ich habe mit meiner Frau lange gesprochen.“

Der Grund: Boris’ Insolvenz, die das Leben der Beckers gehörig auf den Kopf stellt! Denn eigentlich sind Boris und seine Liebsten Luxus und Erfolg gewöhnt. Geldprobleme waren bislang ein Fremdwort für sie! Doch nun sollen die Besitztümer des gebürtigen Schwaben sogar versteigert werden!

Das Auktionshaus Wyles Hardy & Co soll bereits damit beauftragt worden sein, Beckers Besitz zu schätzen. Vier Luxusuhren, deren Wert auf rund 417.000 Euro geschätzt wurde, seien inzwischen in Beschlag genommen worden, heißt es. Hinzu kommt, dass sich der britische Insolvenzverwalter Smith & Williamson laut Bericht der „Bild“-Zeitung bereits mit sämtlichen Arbeitgebern Beckers in Verbindung gesetzt und darauf hingewiesen haben soll, dass etwaige Honorare direkt an die Londoner Kanzlei und nicht etwa an Becker selbst zu überweisen sind.