Lilly Becker: Seitenhieb gegen Boris Becker

Klartext von Lilly Becker! So lästert das Model über das Liebesleben von Ex Boris Becker...

Das dürfte wohl gar nicht gefallen...

Es war ein Trennungsschock für alle Fans: Im letzten Jahr verkündeten Boris Becker und seine Lilly, dass sie von nun an getrennte Wege gehen wollen.

Nachdem bereits öfter gemunkelt wurde, dass der ehemalige Tennis-Profi bereits eine neue attraktive Dame an seiner Seite haben soll, äußert sich Ex-Frau Lilly jetzt zum Liebesleben ihres Verfolssenen!

Lilly Becker: Das sagt sie zu Boris Beckers Neuer

Gegenüber der Bild am Sonntag erklärte zu Model Layla Powell, der angeblicken neuen Freundin ihres Ex-Mannes:

"Ich kenne sie, sie ist nett. London ist auf gewisse Weise sehr klein. Wir haben alle dieselbe Freunde."

Dass Boris Becker schon wieder in weiblicher Gesellschaft unterwegs sei, hätte sie nicht überrascht:

"Boris hatte nie ein Problem, irgendwelche Girls zu bekommen", so das Model, "Wenn es nicht Layla ist, ist es Petra oder Beyoncé und dann kommt die Nächste. Hauptsache er ist happy, dann ist alles gut."

Sie selber sei nach der Trennung nicht auf neuer Partnersuche:

"Ich denke zur Zeit an alles, nur nicht an einen neuen Mann", so Lilly Becker.