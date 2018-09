Reddit this

Lilly Becker: Sexy Rache an Boris Becker

Die Trennung von Boris und Lilly Becker ist mittlerweile schon einige Wochen her. Das Model und der Ex-Tennis-Star konzentrieren sich auf die getrennten Leben und schauen nach vorn. Doch durch ein Bild dürfte Lilly die Aufmerksamkeit ihres Mannes wieder sicher sein...

Eine Trennung tut immer weh. Das wird sicher auch bei Boris und nicht anders sein. Mit einem großen Knall verkündeten die beiden in diesem , dass sie endgültig getrennte Wege gehen. "Es tut so unglaublichweh", erklärte die 42-Jährige damals. Heute scheint es ihr aber wieder richtig gut zu gehen...

Lilly Becker: Was sie Amadeus zumutet, löst große Sorge aus!

Lilly Becker: Nackte Tatsachen

Bei lässt Lilly Becker ihre Fans täglich an ihrem Leben teilhaben. Und diesmal zeigt sie wirklich alles. Splitterfasernackt posiert die hübsche Niederländerin vor dem Spiegel - nur die nötigsten Stellen sind bedeckt. Ihre Worte zu dem Bild: "Bist du jetzt sauer?"

Lilly Becker zeigt sich nackt auf Instagram Foto: Instagram/ Lilly Becker

Lilly Becker: Sie zeigt Boris, was er verpasst

Diesen Anblick konnte früher jahrelang hautnah genießen. Jetzt kommt er nur noch durch Instagram in den Genuss. Ob Lilly ihrem Ex mit dem Foto auch zeigen wollte, was er jetzt verpasst? Man weiß es nicht. Fakt ist aber: Nicht nur Boris dürfte bei dem Schnappschuss große Augen machen, auch die Fans dürften von den nackten Aufnahmen ziemlich verblüfft sein...