Lilly Becker: Sie ersteigert Boris Trophäe!

Reddit this

Sie ist wieder in Becker-Besitzt!

Im Mai 2018 trennten sich Lilly und nach rund neun Jahren Ehe und sorgten im Anschluss mit einer öffentlichen Schlammschlacht für Wirbel.

Umso überraschender dürften diese Nachrichten jetzt kommen: Auf einer Charity-Auktion sicherte sich ein kostspieliges Andenken an ihren Ex-Gatten!

"Gehört in die Becker-Familie": Lilly Becker ersteigert Tennis-Trophäe von Ex Boris

Bei der 10. Charity-Gala zur Förderung der Inklusion in Bad Nauheim trat Lilly Becker zunächst als Laudatorin für die Preisträgerin Kristina Vogel auf, zückte dann jedoch selber die Geldbörse!

So überraschte der Moderator des Abends das Model mit einem eigens für sie Mitgebrachten Andenken an ihren Ex - eine Trophäe des Tennis-Profis vom zweiten Platz der ATP-Weltmeisterschaft aus dem Jahre 1994, die der Comedian selbst ersteigert hatte und nun für den guten Zweck wieder mitgebracht hatte.

Ein Angebot, dass sich Lilly Becker nicht entgehen ließ: Für 10.000 Euro ersteigerte das Model die Errungenschaft ihres Ex-Mannes!

Gegenüber der Bild erklärte Lilly Becker dazu: "Das gehört in die Becker-Familie" - es bleibt abzuwarten, ob die Trophäe in den Händen der 43-Jährigen bleibt oder doch an Söhnchen Amadeus weitergegeben...