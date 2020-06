Lilly Becker: So sah sie 1990 aus

Aber was die Mode angeht, ist sie Boris auch hier schon weit voraus und posiert wie ein Model, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Heute ist der krasse 90er Look vielleicht nicht mehr so angesagt, aber vor rund 26 Jahren war Lilly Becker, damals noch Sharely Kerssenberg, schon ganz weit vorne.

Kein Wunder, dass Lilly sich gerne an diese Zeit und diese Looks auf Instagram erinnert. Nur wenige nach diesem Foto ergatterte sie auch schon ihre ersten Modeljobs, arbeitete in London und zog später nach Miami.

Dort lernte sie 2005 dann Boris Becker in einem italienischen Restaurant kennen. Auch wenn die ersten Jahre ziemlich holprig bei ihnen waren, sind sie nun seit sieben Jahren verheiratet und haben ihren gemeinsamen Sohn Amadeus.