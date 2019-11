Reddit this

Lilly Becker: So verkraftete sie die Trennung von Ex Boris

Offene Worte zum Ende ihrer Ehe! Lilly Becker berichtet, wie es ihr gelang, über Ex Boris hinweg zu kommen!

Im Mai vergangenen Jahres machten sie es publik: Nach neun Jahren Ehe verkündeten Lilly und ganz offiziell das Liebes-Aus.

Nach einer öffentlichen Schlammschlacht mit dem Tennis-Star erklärte Lilly Becker jetzt ganz offen, wie es ihr gelang, über Ex Boris hinwegzukommen.

Lilly Becker: Ihre Verbindung zu Gott half ihr über die Trennung hinweg

Im Gespräch mit der Bild erklärte Lilly Becker, wie lange sie mit dem Liebes-Aus habe hadern müssen:

"Es hat mich anderthalb Jahre gekostet, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Ich habe geweint, gelacht und gelernt, damit umzugehen. Es war eine Lektion fürs Leben, doch es hat mich stärker gemacht", so das Model.

Auch ihr Glauben habe ihr geholfen, das Ende ihrer Ehe zu verarbeiten:

"Es gibt keine Strategie, um so etwas zu bewältigen. Ich habe mich einfach zurückgezogen und viel mit Gott gesprochen. Ich habe mich verloren und wiedergefunden. Meine Oma hat immer gesagt: ‚Wenn du mit niemandem reden kannst, geh auf die Toilette und heule dich aus.‘ Das mache ich hin und wieder. In schwierigen Momenten schließe ich mich auf dem Klo ein, rauche eine Zigarette und denke nach. Danach wasche ich mein Gesicht und sage mir, dass ich nie vergessen darf, wer ich bin", so die 43-Jährige.

"Ich war schon immer sehr gläubig, habe meine Bibel, seitdem ich zwölf Jahre alt bin. Noch heute liegt sie neben meinem Bett. Als ich wirklich am Boden war, aber nicht reden konnte, hatte ich meine Bibel. Mit ihr in meinen Händen habe ich geweint und mit Gott gesprochen – ich hatte quasi eine Standleitung zu ihm."

Nach der Trennung sei sie momentan nicht auf der Suche nach einem neuen Mann in ihrem Leben:

"Ich war fast 14 Jahre in einer Beziehung und bin nicht auf der Suche. Was ich am meisten brauche, ist Ruhe – keinen Mann", erklärt Lilly Becker ganz ehrlich.