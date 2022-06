Lilly Becker: Sohn Amadeus zerbricht am Leid um Papa Boris

"Er konnte es einfach nicht begreifen. (…) Ich sagte: 'Willst du weinen?' und er sagte 'Nein.' Dann sagte ich: 'Willst du allein sein?' Und er sagte 'Ja.' Und wir gingen nach unten. Er kam 20 Minuten später wieder. (…) Ich weiß, dass er gegoogelt hat", offenbart Lilly nun gegenüber "RTL" über den Schreckensmoment als sie Amadeus über das Schicksal von Papa Boris in Kenntnis setzte! Ebenfalls ergänzt sie: "Er braucht Antworten. Er verdient Antworten. (…) Ich neige dazu, wütend zu werden, und wenn ich das tue, sagt er: 'Mama, werde nicht zu Godzilla. Mama, du brauchst eine Umarmung.' Er sollte nicht in dieser Position sein." Wow! Ehrliche Worte, die intime Einblicke in den Mama-Alltag von Lilly Becker gewähren! Wie es für die Ex von Boris und ihren Sohn wohl weiter geht? Wir können gespannt sein!