Lilly Becker: Trauriger Todesfall!

Auf ihrem -Account nahm Lilly von ihrer Großmutter Abschied. "Goodbye Oma. Danke, dass du mich in meinen Träumen besucht und mir gezeigt hast, dass du jetzt bei Opa bist. Wir haben uns noch letztes Mal umarmt und uns geküsst. Gott braucht seine Engel und er hat dich zu meinem Schutzengel gemacht. Ich fühle, dass du jede Sekunde des Tages bei mir bist", schrieb sie zu einem Bild ihrer Oma, auf dem sie übers ganze Gesicht strahlt.

Von den Fans bekommt Lilly in dieser schweren Zeit Trost. So schreiben sie beispielsweise: "Mein Beileid. Sie war so süß. Ich denke an dich" und "In Erinnerungen bleiben sie. Jeden Augenblick und jede Minute. Auch wenn es nie wieder so sein wird, wie es einmal war. Ganz viel Kraft und Liebe!"

Lilly Becker: Dschungelcamp-Sensation!

Lilly Becker: "Meine Oma ist mein Ein und Alles"

Die 89-Jährige war wie eine Mutter für Lilly. Oma Esseline nahm sie und ihre Schwester auf, nachdem ihre Eltern 1979 bei einem Autounfall ums Leben kamen. Damals war Lilly gerade einmal drei Jahre alt. In einem Interview erzählte die Ex von vor einiger Zeit über ihre enge Bindung: "Meine Oma ist mein Ein und Alles. Ohne sie wäre ich nicht der Mensch geworden, der ich heute bin. Meine Oma war immer die wichtigste Person in meinem Leben. Mir ist sehr wichtig, dass sie auf mich stolz sein kann."