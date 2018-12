Lilly Becker: Verbal-Attacke gegen Boris Becker!

Gemeinsam war gestern. Und mit Stil irgendwie auch. Aber die Verletzungen scheinen so groß, dass Lilly (42) und (51) es einfach nicht lassen können. Der Scheidungskrieg geht weiter. Schauplatz: das Internet. Die Waffen? Merkwürdige Sinnsprüche...

Wir erinnern uns: Der Heiratsantrag fand 2009 vor einem Millionenpublikum in der Live-Sendung „Wetten, dass ..?!“ statt. Boris sprang durch ein brennendes Herz und Lilly sagte überglücklich „Ja“. Ein Vorgeschmack auf eine öffentliche Ehe. Trauung, Höhen und Tiefen des Ehelebens, nichts wurde bei Boris und Lilly privat gehalten.

Lilly und Boris tragen die Scheidung öffentlich aus

Da mag es im bereits wie Hohn geklungen haben, als beide nach ihrer Trennung verkündeten, das Wohl des gemeinsamen Sohnes (Amadeus, 8) habe jetzt oberste Priorität. Leere Versprechungen. Boris und Lilly können gar nicht ohne Öffentlichkeit. Auch wenn sie immer wieder das Gegenteil betonen. So gestand im -Jahresrückblick zwar: Dass alles (der Scheidungskrieg, Anm. d. R.) in der Öffentlichkeit passiere, sei schlimm für sie. Sie „schäme“ sich dafür, dass sie es beide nicht geschafft hätten, persönlich und privat zu kämpfen.

Doch gerade indem sie immer wieder die Öffentlichkeit sucht, führt sie ihre Aussagen ins Absurde. Und selbst wenn beide mal nicht öffentlich sprechen, führen sie ihren Krieg trotzdem öffentlich: über die sozialen Medien. Derzeit hauen sie regelmäßig Sinnsprüche raus – und dem jeweils anderen um die Ohren.

Bei Instagram eskaliert der Becker-Streit

Ein Beispiel? Nur Stunden nach Lillys öffentlichwirksamen Auftritt in der Sendung von , in der sie den Ex nicht wirklich im besten Licht dastehen ließ („Ich bin maßlos enttäuscht von Boris Becker!“) und sich geläutert gab, postete Boris. „Jeder möchte die Wahrheit, aber keiner will aufrichtig sein“, gab er bedeutungsvoll von sich. Ganz klar, ein Schlag in Richtung von Lilly. Ihre Tränenbeichte also nur Lüge?

Apropos, mit der Wahrheit hat es Boris Becker dieser Tage ganz besonders: Mehrere seiner Sinnspruch-Postings beschäftigen sich mit dem Thema. Scheint, als habe Boris seine Rolle als Hüter der (einzigen) Wahrheit gefunden. Der Wahrheitsapostel auf der einen Seite und die toughe Single-Mum auf der anderen. Als solche inszeniert sich die Holländerin gern im Internet: „Es war wichtig für mich, als Frau mein eigenes Leben – unabhängig von einem Mann – zu gestalten. Denn wenn es scheitert, hast du immer noch dein Leben und deine Identität“, lässt sie bei Instagram verlauten. Oder: „Bevor Alice das Wunderland erreichte, musste sie fallen.“ Die selbstbewusste Lilly Becker, die sich nicht von einem Mann unterkriegen lässt.

Boris und Lilly schenken sich nichts

Die (Noch-)Eheleute Becker haben ihre Rollen im sozialen Netzwerk für sich gefunden. Ungeachtet dessen, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Oder vielleicht im krassen Gegensatz dazu.

Der ehrliche Eremit und die starke Stehauf-Frau – eigentlich wären sie ja ein schönes Paar. Zumindest im Internet könnte es ja klappen mit den beiden.