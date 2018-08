Lilly & Boris Becker: Tauziehen um Sohn Amadeus!

Kinder leiden unter einer Scheidung immer am meisten. Egal, ob prominent oder nicht. Auch Amadeus Becker (8) ist da keine Ausnahme. Seine Eltern Boris (50) und Lilly (42) haben sich im Mai zwar „einvernehmlich und freundschaftlich“ getrennt – doch inzwischen ist um ihr Söhnchen ein erbittertes Tauziehen entbrannt! Obwohl Boris für seinen jüngsten Spross eigentlich eine faire Lösung finden wollte.

Doch die scheint fast unerreichbar. Mehrmals musste die Polizei anrücken, weil es in der Londoner Villa der Beckers zum heftigen und lautstarken Streit gekommen war. Ein tränenreicher Rosenkrieg um Erinnerungsstücke. Und all das vor den Augen des entsetzten Achtjährigen!

Lilly und Boris wetteifern um ihren Sohn

Inzwischen ist die Wohnung leer und beide Seiten bringen sich im Kampf ums Kind mit warmen Worten und vor allem mit Bildern auf in Stellung. Die Botschaft ist klar: Ich bin der bessere Elternteil für unser Kind!

So sieht man den Lebemann und Jetsetter Boris plötzlich auffallend oft in der Rolle des fürsorglichen Papas: Er mit seinen drei Söhnen, mit Amadeus beim Reiten, mit Amadeus in Gstaad, Amadeus, wie er sich an seinen Bruder Elias kuschelt … So viel öffentliches Familienglück gab’s bei Boris schon lange nicht mehr!

Amadeus steht zwischen den Fronten

Und auch Lilly lässt sich als Mama nicht lumpen: im innigen Kuss mit Amadeus, beim Spielen im Feld, wie sie Farbeimer aus dem Baumarkt schleppt und hinterher die neue Wohnung streicht – das künftige Nest für Mutter und Sohn!

Allen Beteuerungen zum Trotz zerren beide in Wahrheit Amadeus rücksichtslos in ihren Streit. Benutzen ihn, um vor Gericht und Öffentlichkeit gut dazustehen. Was das mit der zarten Seele ihres Kindes macht, scheinen sie dabei völlig zu vergessen.