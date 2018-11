Lily Allen: Schreckliche Familien-Neuigkeiten!

Reddit this

Die britische Popsängerin ist erkrankt und kann deshalb nicht auf der Bühne auftreten. Betroffen sind die Konzerte in Chicago und Minneapolis.

„In Kürze werde ich euch mehr Einzelheiten berichten“, schrieb beim Kurznachrichtendienst Twitter. „Es tut mir für alle so leid, aber ich kämpfe damit schon seit dem 16. Oktober“, schreibt sie weiter.

Ist etwas Schlimmes in ihrer Familie passiert?

Die Fans wünschen ihr gute Besserung und hoffen, dass sie bald wieder auf die Beine kommt. Dennoch machen sich die User große Sorgen um die Sängerin – das hängt vor allem mit dem letzten Satz zusammen.

Denn es gibt neben ihrer Krankheit wohl noch einen weiteren Grund. Die Sängerin spricht von „furchtbaren Familienneuigkeiten“ – was jedoch genau passiert ist, hat sie bisher nicht verraten.

„Mir geht es wirklich nicht gut, und ich habe erschütternde Neuigkeiten von zu Hause bekommen. Könnt ihr Trolle mich heute bitte in Frieden lassen?“, teilt sie den Followern mit. Bald will sie jedoch mehr verraten. Den Fans ist bewusst, dass anscheinend was Schlimmes passiert sein könnte.