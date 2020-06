Lily Cole verliert gegen Schachweltmeister

Vergangenen Donnerstag nahm Cole an der Launchparty des World Chess Grand Prix in London teil und versuchte ihr Glück gegen den ehemaligen Schachweltmeister Veselin Topalov. Allerdings musste sich Cole nach nur zehn Minuten gegen den Schachspieler geschlagen geben. Wie die Tageszeitung "London Evening Standard" berichtet, zeigte sich das Model zwar als gute Verliererin, kündigte jedoch scherzhaft an, ihr Schachbrett verbrennen zu wollen: "Ich habe zwar einen Schachtisch, aber ich werde da wohl lieber ein Loch reinbrennen", erklärte Cole, die ihre Niederlage darauf zurückführte, dass sie nicht genug Übung in dem Spiel habe. Lily Cole war zuletzt an Kristen Stewarts Seite in dem Film "Snow White and the Huntsman" zu sehen. © WENN