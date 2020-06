Lily Collins: Durch Hepburn-Vergleich geehrt

Die Tochter des Sängers Phil Collins verriet: "Ich fühle mich geehrt, weil sie für mich eine große Inspiration ist. Sie ist so zeitlos und konnte mit ihren Blicken so viel sagen, ohne dabei auch nur ein Wort gesagt zu haben." Weiter schwärmte die 23-Jährige Newcomerin: "Sie konnte so liebenswert sein und einen auch zum Weinen oder Lachen bringen. Ich habe ihr ganzes Auftreten geliebt. Sie ist einfach spitze." Collins ist ab dem 5. April an der Seite von Julia Roberts in der "Schneewittchen"-Verfilmung "Spieglein Spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen" zu sehen. Die junge Aktrice wird seit Beginn ihrer Karriere aufgrund ihrer Art immer wieder mit der verstorbenen Schauspielerin verglichen. © WENN