Limburg: Lkw kracht in Flixbus – zwei Tote!

Schrecklicher Unfall auf der Autobahn A3 bei Limburg: An einem Stauender ist ein LKW in einen Flixbus gekracht. Dabei sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Der Horror-Crash geschah am Dienstagmorgen gegen 9:30 Uhr. Ein LKW ist in ein Stauende gerast, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Dabei hat der Lastwagen den Flixbus gegen einen 7,5-Tonner geschoben – der Bus war voll besetzt. „Bislang gibt es zwei Todesopfer und mehrere Verletzte. Die Lage ist noch etwas unübersichtlich“, erklärt ein Polizeisprecher in der „Bild“.

Der Fahrer des Busses soll den Crash nicht überlebt haben. Einige Fahrgäste wurden bei dem Unglück schwer verletzt. Auch der Fahrer des LKWs soll das Unglück nicht überlebt haben und starb noch am Unfallort.