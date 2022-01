Linda de Mol: Bitterer Liebes-Verrat!

Linda wurde betrogen

"Seit ein paar Tagen lebe ich in einem schrecklichen Albtraum", schreibt sie auf der Website ihres Magazins "Linda". "Es sind so viele Dinge aufgetaucht, von denen ich nichts wusste. Und weil sie anonym sind, weiß ich nicht, was wahr ist und was nicht." Wahr ist auf jeden Fall: Die "Traumhochzeit"-Moderatorin wurde betrogen. Und das auf ganz üble Weise. Jeroen wird sexuelle Übergriffigkeit am Set der holländischen "The Voice"-Sendung vorgeworfen. Er soll Teil eines Männer-Netzwerks gewesen sein, das seine Macht missbrauchte.

Zwei "The Voice"-Coaches hätten ihre Position besonders schamlos ausgenutzt, heißt es. Aber: Jetzt taten sich 40 Frauen zusammen, um den Skandal ans Licht zu bringen. Und Jeroen? Auch er gestand, "Kontakt sexueller Natur mit einigen Frauen gehabt zu haben". Ein Verrat, der für Linda heftige Folgen hat: "Ich habe meine Beziehung beendet, Jeroen lebt nicht mehr bei mir", stellte sie klar. Dabei hatte sie zuletzt noch auf eine Hochzeit gehofft. Nun steht sie nicht nur vor den Trümmern ihrer Liebe, auch Zweifel dürften sie quälen. Wem kann sie jetzt noch vertrauen, wenn selbst ihr Bruder John de Mol sie so hinterging? Der Medien-Tycoon und Milliardär ist nicht nur Erfinder, sondern auch Produzent der Show. Und es wird immer deutlicher, dass die TV-Bosse von den Sex-Skandalen am Set von "The Voice" wussten …

Alles über Stars und Sternchen sowie noch mehr exklusive Geschichten gibt es in der neuen "Closer"! Jeden Mittwoch am Kiosk erhältlich!

7 Wege, wie du verhinderst, (wieder) betrogen zu werden: