Linda de Mol: Dramatische Nachrichten

Noch heute kann Linda de Mol sich ganz genau an den Tag erinnern, an dem sie fast vergewaltigt wurde. Damals war sie 15 Jahre alt, als ein Mann sie plötzlich in einer Gasse neben ihrem Haus überfiel.

„Seine Hände waren überall. Er zerriss meine Bluse“, erinnert sich die Holländerin zurück. Doch zum Glück blickte gerade eine Nachbarin aus dem Fenster und reagierte blitzschnell.. „Sie schrie laut, er ist dann weggerannt“, erzählt die 53-Jährige im Magazin „Linda“.

Was für ein großes Glück der TV-Star doch gehabt hat! Das Verhalten ihrer Nachbarin war genau richtig und wird auch von der Polizei empfohlen: „Man soll helfen, ohne sich in Gefahr zu bringen. Um Hilfe rufen, andere auf die Situation hinweisen, ist immer richtig.“