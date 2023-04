Linda de Mol: Hochzeit hinter Gittern?

Staatsanwalt Bart Nietrauw hat Jeroen im Visier, er will ihn zur Rechenschaft ziehen für all das, was er verbrochen haben soll. Mehr als 40 Frauen werfen dem Musiker vor, sie belästigt zu haben. Als der Sex-Skandal vor einem Jahr ans Licht kam, bat der Musiker selbst noch um Entschuldigung, "für Dinge die ich niemals hätte tun dürfen". Linda warf ihn raus, sagt öffentlich: "Das ist ein schrecklicher Albtraum."

Doch bislang wurde Jeroen Rietbergen keinem Richter vorgeführt, bekam keine Strafe. Das will Bart Nietrauw jetzt ändern. Jeroen wird offiziell wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt! Wird er verurteilt, muss er unter Umständen ins Gefängnis. Und wie geht es Linda damit? Ihre Tochter Noah (aus einer früheren Beziehung) verrät gegenüber "Schöne Woche", was in ihrer Mutter gerade vorgeht: "Ich denke, sie befindet sich in einem ständigen Konflikt zwischen sehr wütend auf jemanden zu sein, aber auch jemanden zu lieben." Aber liebt sie ihn tatsächlich so sehr, dass sie ihm trotz Knast das Ja-Wort geben würde? Es sieht ganz danach aus. Liebe ist eben nicht logisch...

Auch interessant