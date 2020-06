Linda Marlen Runge: GZSZ-Anni startet Gesangskarriere!

Anni wird sich bei GZSZ wieder ihrem Lampenfieber stellen und einen Song performen. Grund dafür sind die ständigen Streitereien zwischen ihr und ihrer Freundin Jasmin (Janina Uhse). Anni fühlt sich eingeengt und versucht Jasmin musikalisch ihre Gefühle näher zu bringen.

Und auch Linda Marlen Runge widmet sich wieder intensiver der Musik. Gemeinsam mit Uli Beck hat sie das Projekt "rube" ins Leben gerufen. Aber auch ihre Band "Blood & Honey" will sie weiter voran treiben. Ein Album ist geplant und einige Konzerte sind bereits geplant.

Ob da noch genug Zeit für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bleibt? Immerhin spielt Linda Marlen Runge eine Hauptrolle. Auf die Frage, was aus Anni und Jasmin wird, gibt die Schauspielerin RTL gegenüber keine klare Antwort: "Anni und Jasmin sind wie Zimt und Zucker. Alleine süß, aber zusammen Bombe. In diesem Sinne: Hin und her, hin und her, es geht nicht mit, aber auch nicht ohne. Die beiden kommen, zumindest im Herzen, nie voneinander los."