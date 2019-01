Lindenstraße: Heftiger Widerstand gegen Absetzung!

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist die „ “ in der im Programm und hat sich zu einem Dauerbrenner entwickelt.

Nach 34 Jahren ist Schluss

Vor einigen Wochen kündigten die Verantwortlichen an, die Serie abzusetzen. Grund dafür sind die zu schlechten Quoten, welche die Weekly in der letzten Zeit eingefahren hat.

Die Fans wollen am Samstag gegen die Absetzung in Köln demonstrieren. Die Veranstalter rechnen mit rund 500 Teilnehmern. Am 2. Februar kommt es in München erneut zu einer Demonstration und am 23. Februar zu einer weiteren in Köln. Die Kundgebungen werden jedoch kaum eine Auswirkung auf den WDR haben, denn die Entscheidung ist schon längst gefallen. Im Jahr 2020 soll die letzte Folge der „Lindenstraße“ laufen.