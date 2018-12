"Lindenstraße": Mutter Beimer wechselt die Serie!

Reddit this

Seit Beginn an spielt Marie-Luise Marjan in der -Weekly mit und hatte als Serienfigur in mehr als 30 Jahren schon viele Höhen und Tiefen erlebt.

Erst kürzlich äußerte sie heftige Kritik an dem Aus der „ “. Nach mehr als 30 Jahren haben sich die Programmmacher dazu entschieden, die Serie einzustellen – Grund dafür sind die enormen Kosten, aber auch die mittlerweile sehr geringen Einschaltquoten.

Mutter Beimer bei "Rote Rosen"

Mutter Beimer ist nun in einer ganz anderen Serie zu sehen. Marie-Luise Marjan spielte in der ARD-Serie „ “ mit. Dort spielt sie jedoch keine Hausfrau, sondern eine vermögende Prinzessin – eine krasse Verwandlung! Es handelte sich dabei jedoch nur um ein kurzes Gastspiel – Mutter Beimer wird weiterhin in der „Lindenstraße“ zu sehen sein.